03 марта 2026 в 16:06

Автоэксперт рассказал об особенностях эксплуатации электромобилей на Севере

Автоэксперт Осипов: на Севере запас хода электрокара сократится на 10–15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Запас хода электромобиля на Крайнем Севере сократится на 10–15%, рассказал «Ямал-Медиа» автоэксперт Андрей Осипов. Он подчеркнул, что при -40 градусах рассчитывать можно на запас хода в 70–80 километров.

Зимой для электромобиля потеря в километрах составит 10–15% по сравнению с эксплуатацией в теплое время года. Это связано с тем, что больше энергии тратится на прогрев машины и поддержание тепла в салоне в процессе поездки, — рассказал Осипов.

Автоэксперт подчеркнул, что пробуксовка на морозе также может негативно сказаться на состоянии батареи. По его словам, заряжать электрокар на улице можно при температуре до -35 градусов.

Ранее автоэксперт Сергей Храпач рассказал, что китайские автомобили сейчас популярны в России, но покупать их на вторичном рынке не стоит. По его словам, ремонтировать такие машины дорого и долго, авто не предназначены для климата России, а запчасти на них не достать.

