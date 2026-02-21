«Север» устранил медийных украинских солдат в ожесточенных боях под Сумами Бойцы «Севера» ликвидировали медийных украинских солдат в Сумской области

Вооруженные силы России поразили казармы украинских операторов дронов в районе Писаревки в Сумской области и ликвидировали медийных бойцов ВСУ, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, на этом участке фронта действуют подразделения группировки «Север».

Комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Подтверждены потери среди личного состава, — отметил он.

До этого стало известно, что ожесточенные бои начались в ходе наступления бойцов группировки войск «Север» вглубь Сумской области — российские солдаты идут при поддержке ВКС и артиллерии, на своем пути они встречают систематические контратаки ВСУ. Противостояния ведутся на всех участках фронта в указанной области.

Ранее пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировала, что применение Telegram в зоне СВО в последние три месяца создавало угрозу жизни российских военнослужащих. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины и киевские спецслужбы могут использовать размещаемую в мессенджере информацию в военных целях.