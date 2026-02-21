Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 08:57

В ФСБ забили тревогу из-за угрозы Telegram для российских военных

ФСБ: применение Telegram в зоне СВО угрожало жизни российских военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Применение Telegram в зоне СВО в последние три месяца создавало угрозу жизни российских военнослужащих, передает пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, Вооруженные силы Украины и киевские спецслужбы могут использовать размещаемую в мессенджере информацию в военных целях.

Его применение военнослужащими Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих, — сказано в сообщении.

Ранее источники, близкие к ситуации, сообщили, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По их информации, мера будет действовать на территории всей России. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомству нечего добавить к информации о полной блокировке Telegram.

До этого сообщалось, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.

Подписывайтесь на наш MAX

Telegram
ФСБ
СВО
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В файлах Эпштейна нашли переписку с главой украинского модельного агентства
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА за два часа
«Север» устранил медийных украинских солдат в ожесточенных боях под Сумами
Названо количество россиян с самозапретами на кредиты
«Москвичи промокнут»: синоптик о погоде в столице на будущей неделе
В России перед 23 Февраля представили новейшие БПЛА
Появилась новая информация о погибших на Байкале туристах из Китая
Трехдневный траур объявили в Амурской области
Алаудинов сообщил о разгроме группы латиноамериканских наемников
В ФСБ забили тревогу из-за угрозы Telegram для российских военных
Командиры ВСУ замучили бразильского наемника под Харьковом
Вагон пригородного поезда сошел с рельсов в Подмосковье
В четырех российских аэропортах введены ограничения
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на промплощадки под Самарой
«Южное копье» США поразило судно предполагаемых наркоторговцев
Грузовик провалился под лед на Байкале
Водолазы прибыли к месту трагедии с туристами на Байкале
Появились новые подробности о гибели туристов на Байкале
Небо над российским регионом закрыли из-за угрозы подлета БПЛА
Мошенники придумали новую схему обмана россиянок перед 23 Февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.