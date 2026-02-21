В ФСБ забили тревогу из-за угрозы Telegram для российских военных ФСБ: применение Telegram в зоне СВО угрожало жизни российских военных

Применение Telegram в зоне СВО в последние три месяца создавало угрозу жизни российских военнослужащих, передает пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, Вооруженные силы Украины и киевские спецслужбы могут использовать размещаемую в мессенджере информацию в военных целях.

Его применение военнослужащими Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих, — сказано в сообщении.

Ранее источники, близкие к ситуации, сообщили, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По их информации, мера будет действовать на территории всей России. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомству нечего добавить к информации о полной блокировке Telegram.

До этого сообщалось, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.

