На Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс, передает РИА Новости. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.

Система сначала была платформой для поддержки оборонных стартапов, однако со временем получила название Army of Drones Bonus. В частности, чтобы получить бонусы, солдатам надо загрузить видео с подтверждением убийства российских бойцов в программный комплекс Delta. После проверки они получат цифровые «очки». На них можно купить БПЛА и роботизированные системы в онлайн-магазине Brave1 Market.

Ранее киевский юрист Владимир Дородко заявил, что многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам, поскольку устали. По мнению специалиста, рост числа сторонников такого подхода наблюдается после серьезных перебоев в энергоснабжении по всей стране, вызванных интенсивными атаками на инфраструктуру со стороны ВС РФ.