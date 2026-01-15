Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 21:01

«Устали»: на Западе увидели готовность украинцев пойти на уступки

NYT: многие украинцы готовы к территориальным уступкам из-за усталости

ВСУ ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам, пишет газета The New York Times со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко. По его словам, многие люди устали.

Многие люди устали, — сообщил он.

По мнению Дородко, значительное число украинских граждан выступает за заключение мирного договора, даже если это потребует определенных территориальных уступок. Стоит отметить, что рост числа сторонников такого подхода наблюдается после серьезных перебоев в энергоснабжении по всей стране, вызванных интенсивными атаками на инфраструктуру со стороны ВС РФ.

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что за четыре года доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое. В декабре 2025 года такой позиции придерживались 33% респондентов, тогда как в 2022 году их было лишь 10%.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешнее руководство Киева является главным препятствием для достижения мира. Он подчеркнул, что такие провокации, как атака на резиденцию президента России, делают любые переговоры бессмысленными.

