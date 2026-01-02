Новый год — 2026
02 января 2026 в 16:57

Украинцы изменили свое отношение к территориальным уступкам

Опрос КМИС: доля сторонников территориальных уступок на Украине выросла втрое

За четыре года доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта с Россией, выросла втрое, как показал опрос Киевского международного института социологии. В декабре 2025 года такой позиции придерживались 33% респондентов, тогда как в 2022 году их было лишь 10%.

Согласно исследованию, доля тех, кто выступает против любых уступок, сократилась. Так, в конце 2025 года против территориальных компромиссов выступали 53% опрошенных, в то время как в 2022 году эта доля составляла 82%.

Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года путем телефонных интервью на подконтрольной Киеву территории. В нем приняли участие 1001 гражданин Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешнее руководство Киева является главным препятствием для достижения мира. Он подчеркнул, что такие провокации, как атака на резиденцию президента России, делают любые переговоры бессмысленными. Именно поэтому, по словам политика, для мира потребуются фундаментальные изменения в украинской власти.

