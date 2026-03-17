Глава ПКР раскрыл, как на самом деле зрители принимали паралимпийцев из РФ Президент ПКР Рожков: западные зрители поддерживали российских паралимпийцев

Сообщения западной прессы о враждебном отношении к российским атлетам за рубежом не имеют ничего общего с реальностью, заявил ИС «Вести» президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он сообщил, что люди вставали с трибун, когда звучал российский гимн.

Когда звучал гимн России, [поднимался] флаг, все вставали, снимали головные уборы и хлопали, поддерживая наших ребят. За последнее время здорово изменилось отношение и к России, и к тем событиям, которые сегодня происходят, — заявил он.

Рожков добавил, что на протяжении всех Игр команда чувствовала колоссальную поддержку со стороны соотечественников и главы государства. Особый эмоциональный подъем вызвали медали горнолыжников Варвары Ворончихиной и Алексея Бугаева, чьи триумфы стали настоящим украшением соревнований. Рожков добавил, что за последнее время отношение к России и происходящим событиям заметно изменилось в положительную сторону.

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что расплакался, когда услышал гимн России на Паралимпийских играх в Италии. Поводом для слез стала победа горнолыжницы Варвары Ворончихиной, которая принесла сборной первое золото этих соревнований.