17 марта 2026 в 10:31

Глава ПКР раскрыл, как на самом деле зрители принимали паралимпийцев из РФ

Президент ПКР Рожков: западные зрители поддерживали российских паралимпийцев

Павел Рожков Павел Рожков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сообщения западной прессы о враждебном отношении к российским атлетам за рубежом не имеют ничего общего с реальностью, заявил ИС «Вести» президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он сообщил, что люди вставали с трибун, когда звучал российский гимн.

Когда звучал гимн России, [поднимался] флаг, все вставали, снимали головные уборы и хлопали, поддерживая наших ребят. За последнее время здорово изменилось отношение и к России, и к тем событиям, которые сегодня происходят, — заявил он.

Рожков добавил, что на протяжении всех Игр команда чувствовала колоссальную поддержку со стороны соотечественников и главы государства. Особый эмоциональный подъем вызвали медали горнолыжников Варвары Ворончихиной и Алексея Бугаева, чьи триумфы стали настоящим украшением соревнований. Рожков добавил, что за последнее время отношение к России и происходящим событиям заметно изменилось в положительную сторону.

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что расплакался, когда услышал гимн России на Паралимпийских играх в Италии. Поводом для слез стала победа горнолыжницы Варвары Ворончихиной, которая принесла сборной первое золото этих соревнований.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
