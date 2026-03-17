17 марта 2026 в 11:38

В Госдуме оценили вероятность скорой замены солдат роботами

Депутат Журавлев: роботы будут помощниками солдат на фронте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роботы могут служить в качестве вспомогательной силы для военнослужащих на передовой, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом, по его словам, освобождение территорий невозможно без участия живых людей.

Роботы — это, конечно, хорошо, они минимизируют человеческие потери, и Россия активно ими пользуется, особенно в той части, что касается беспилотных летательных технологий. Но в то же время следует помнить, что города берет не кто-то — города берет пехота. Сложно представить, к примеру, что знамя над Рейхстагом водружали бы не [Михаил] Егоров и [Мелитон] Кантария, а группа андроидов с непроизносимой аббревиатурой в названии. Все равно ведь для освобождения территории требуется, чтобы туда ступила нога нашего воина. В помощь ему, безусловно, должна быть направлена вся мощь роботизированной техники, той, что летает, плавает, ездит, а может даже — передвигается под землей, — высказался Журавлев.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что в ближайшем будущем солдат на поле боя могут заменить роботами. По ее мнению, это решит проблему нехватки людей. При этом, добавила Симоньян, стоимость таких машин будет очень низкой.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
