Соучастник ограбления с убийством риэлтора в Москве признал вину

Третий фигурант уголовного дела о разбое и убийстве на Строгинском бульваре в Москве дал признательные показания в ходе допроса, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Согласно видеоматериалам, мужчина отвечал за транспортировку похищенных средств.

На вопрос сотрудника правоохранительных органов о причинах своего задержания, подозреваемый кратко пояснил, что «передавал деньги обменнику». Задержанный также уточнил, что крупную сумму наличности ему передал некий «клиент», личность которого ему якобы была неизвестна.

Днем ранее полиция поймала соучастницу разбойного нападения. Подозреваемой оказалась 22-летняя девушка, которая обеспечила исполнителя орудием преступления. Именно она купила углошлифовальную машину и доставила ее в квартиру, где впоследствии была убита хозяйка жилья.

До этого выяснилось, что подозреваемый в убийстве риелтора целые сутки провел в квартире жертвы. По информации СК РФ, преступник покинул жилище только тогда, когда кураторы разрешили ему выйти и отпустить несовершеннолетнюю дочь убитой.