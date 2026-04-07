Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 21:04

«На грани»: военэксперт оценил операцию США по спасению летчиков

Военэксперт Лямин назвал операцию США по эвакуации летчиков очень рискованной

Истребитель F-15
Подписывайтесь на нас в MAX

Поисково-спасательная операция США по эвакуации пилотов сбитого над Ираном истребителя F-15 оказалась очень рискованной, заявил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин. По его словам, которые передает ИС «Вести», она прошла на грани провала.

В общем, операция была проведена, она достигла своей основной цели, но сама по себе она, конечно, отличалась очень высокой степенью риска. <...> Там малейшее что-нибудь могло пойти не совсем так, могли быть результаты, то есть, там мог быть и провал, — заявил он.

Он отметил, что в ее ходе был сбит один штурмовик, и, по его словам, США повезло, что самолет не упал на территорию Ирана, иначе им пришлось бы искать еще одного пилота в Иране. Также он напомнил о потерях среди беспилотников.

Ранее сообщалось, что в районе Ормузского пролива потерпел крушение американский штурмовик A-10 Warthog. Как информировало издание The New York Times, пилот был спасен. Инцидент произошел примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E с двумя членами экипажа. Иранское командование подтвердило факт крушения.

Мир
США
Иран
истребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.