Дмитриев указал на причины дефицита в Британии Дмитриев связал энергополитику Стармера с дефицитом в Британии

Энергетическая политика Великобритании привела к перебоям в розничной торговле, написал в соцсетях глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сославшись на публикацию The Independent. По его оценке, ситуация может ухудшиться в ближайшие недели на фоне углубления кризиса.

Газета The Independent предупреждает о пустых полках в супермаркетах Великобритании — как раз в тот момент, когда «цунами» энергетического кризиса накрывает страну точно по графику, а следующий удар ожидается в Великобритании через две недели. Неверные решения [премьера Кира] Стармера в сфере энергетики привели к пустым полкам в магазинах, — написал Дмитриев.

Ранее доклад Британской торговой палаты показал, что крупные британские компании предложили властям королевства создать аналог «торговой базуки» Евросоюза для использования против США. Документ был направлен в правительство страны.

Бизнес-сообщество потребовало срочных мер для защиты от карательной торговой политики американского президента Дональда Трампа. Предприниматели настаивают на создании механизма, который позволил бы Лондону вводить пошлины, ограничивать иностранные инвестиции и закрывать доступ к рынкам в ответ на угрозы экономического принуждения.