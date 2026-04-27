Британия может вооружиться «торговой базукой» против США

Крупные британские компании предложили властям королевства создать аналог «торговой базуки» Евросоюза для использования против США, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад Британской торговой палаты. Документ был направлен в правительство страны.

Бизнес-сообщество потребовало срочных мер для защиты от карательной торговой политики американского президента Дональда Трампа, сказано в публикации. Предприниматели настаивают на создании механизма, который позволил бы Лондону вводить пошлины, ограничивать иностранные инвестиции и закрывать доступ к рынкам в ответ на угрозы экономического принуждения.

В Евросоюзе аналогичный инструмент борьбы с принуждением (Anti-Coercion Instrument) вступил в силу в конце 2023 года. Впервые о его применении заговорили в июле 2025 года после введения Трампом 30-процентных пошлин на европейские товары.

Президент США прежде уже пригрозил ввести пошлины против Британии, если Лондон не отменит налог на цифровые услуги для американских технологических компаний, введенный в 2020 году. В ответ на это британский бизнес и предлагает использовать «торговую базуку» как рычаг давления.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют ввести новые пошлины в размере 100% на импорт брендированных и запатентованных лекарств. Данная мера направлена на то, чтобы побудить производителей медикаментов переносить производство на территорию США и наращивать выпуск продукции за океаном.