Российский вуз отменил занятия из-за угрозы атаки БПЛА

Пермский государственный университет отменил занятия из-за угрозы атаки БПЛА в городе, следует из сообщения в Telegram-канале вуза. Сотрудников перевели на удаленную работу. За час до этого вуз предупредил студентов о введении дистанционного режима.

Меры предосторожности действуют до особого распоряжения. Информация о дальнейших шагах будет публиковаться дополнительно.

Утром 30 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 189 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Тульскую и Ульяновскую области, уточнили в министерстве.

До этого, 29 апреля, в Удмуртии вводили режим «Опасное небо». Как уточнял глава республики Александр Бречалов, соответствующая мера была принята на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.