Сапер группы «Восток» рассказал о новой тактике минирования ВСУ

Вооруженные силы Украины изменили подход к созданию минных заграждений, делая упор на использование беспилотников для дистанционного минирования, рассказал агентству ТАСС сапер-штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Бледный. Противник чаще всего применяет противотанковые мины ПТМ.

Эти боеприпасы визуально напоминают обычный металлопрофиль, что затрудняет их своевременное обнаружение на местности. Особенность новых ловушек заключается в чувствительности к любому физическому воздействию.

Если на металл они могут и не сработать, потому что батарейка села, то на переворачивание, на движение самой мины они уже сработают точно, — предупредил военнослужащий.

Прикасаться к таким объектам категорически запрещено, так как они содержат до 5 кг взрывчатки и способны уничтожить даже тяжелую бронетехнику. Российские саперы за сутки могут нейтрализовать до 50 единиц подобных находок. Помимо стационарных мин, они сталкиваются и с так называемыми дронами-ждунами, которые противник оставляет вдоль дорог. Такие аппараты уничтожаются на месте при помощи накладных зарядов или специальных крюков-кошек.

Ранее военнослужащий Южной группировки войск с позывным Артист сообщил, что на Константиновском направлении ВСУ маскируют самодельные мины под электронные сигареты. Также зафиксированы случаи использования туш животных, внутри которых устанавливаются взрывные устройства.