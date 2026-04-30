30 апреля 2026 в 08:27

Сапер группы «Восток» рассказал о новой тактике минирования ВСУ

ВСУ начали массово устанавливать мины-ловушки с помощью беспилотников

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины изменили подход к созданию минных заграждений, делая упор на использование беспилотников для дистанционного минирования, рассказал агентству ТАСС сапер-штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Бледный. Противник чаще всего применяет противотанковые мины ПТМ.

Эти боеприпасы визуально напоминают обычный металлопрофиль, что затрудняет их своевременное обнаружение на местности. Особенность новых ловушек заключается в чувствительности к любому физическому воздействию.

Если на металл они могут и не сработать, потому что батарейка села, то на переворачивание, на движение самой мины они уже сработают точно, — предупредил военнослужащий.

Прикасаться к таким объектам категорически запрещено, так как они содержат до 5 кг взрывчатки и способны уничтожить даже тяжелую бронетехнику. Российские саперы за сутки могут нейтрализовать до 50 единиц подобных находок. Помимо стационарных мин, они сталкиваются и с так называемыми дронами-ждунами, которые противник оставляет вдоль дорог. Такие аппараты уничтожаются на месте при помощи накладных зарядов или специальных крюков-кошек.

Ранее военнослужащий Южной группировки войск с позывным Артист сообщил, что на Константиновском направлении ВСУ маскируют самодельные мины под электронные сигареты. Также зафиксированы случаи использования туш животных, внутри которых устанавливаются взрывные устройства.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
