29 апреля 2026 в 03:05

ВСУ «подбрасывают» мины в виде электронных сигарет

РИА Новости: ВСУ начали использовать напоминающие электронные сигареты мины

Фото: Социальные сети
Украинские военные применяли самодельные мины, внешне напоминающие электронные сигареты, на Константиновском направлении в ДНР, в населенном пункте Ильиновка, рассказал РИА Новости военнослужащий Южной группировки войск с позывным Артист. По его словам, речь идет о нестандартных способах маскировки взрывных устройств.

Сослуживец столкнулся с заминированным устройством, замаскированным под электронный гаджет — при контакте произошел взрыв, — отметил заместитель командира взвода 10-го гвардейского танкового полка.

Он добавил, что фиксировались и случаи минирования с использованием животных: на дорогах оставляли туши, внутри которых были размещены взрывные устройства. При попытке проезда техники происходила детонация. Боец подчеркнул, что подобные методы требуют повышенной осторожности при передвижении.

Ранее житель Белгородской области пострадал в результате подрыва на мине ВСУ, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, все произошло на участке в селе Нехотеевка. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в Шебекинскую ЦРБ. Состояние мужчины на момент публикации было тяжелым, медики проводили ему операцию.

