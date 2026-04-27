Житель Белгородчины подорвался на мине ВСУ и попал в больницу

Житель Белгородской области пострадал в результате подрыва на мине ВСУ, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, все произошло на участке в селе Нехотеевка. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В селе Нехотеевка Шебекинского округа трагедия: мужчина получил тяжелое ранение, наступив на мину на своем участке. С минно-взрывной травмой и травматической ампутацией голени он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние тяжелое, в настоящее время медики проводят ему операцию, — написал Гладков.

Ранее в воскресенье, 26 апреля, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о повреждении трубопровода с серной кислотой из-за атаки ВСУ. В результате за медицинской помощью обратились 10 человек. По его словам, пострадавшие лечатся на дому.

Также Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удары по украинским транспортным и энергетическим объектам, которые задействованы в интересах ВСУ. Помимо инфраструктуры, поражены склады и стартовые позиции для запуска БПЛА дальнего действия.