Минобороны России сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре ВСУ

Российские военные нанесли удары по украинским транспортным и энергетическим объектам, которые задействованы в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Помимо инфраструктуры, поражены склады и стартовые позиции для запуска БПЛА дальнего действия.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, — говорится в сообщении.

Ранее оператор ударного БПЛА с позывным Гефест заявил, что российские подразделения беспилотных систем группировки «Север» за месяц уничтожили более 25 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области. По его словам, операторы ведут непрерывное наблюдение за позициями противника.

Также сообщалось, что российские подразделения расширили зону контроля в районе Никифоровки вблизи Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике. Российские силы продолжают улучшать свои позиции у населенного пункта.