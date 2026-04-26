26 апреля 2026 в 05:40

Российские силы расширили зону контроля на одном из участков в ДНР

Марочко: ВС РФ расширили контроль у Никифоровки под Рай-Александровкой в ДНР

ВС РФ в зоне СВО
Российские военнослужащие расширили зону контроля в районе Никифоровки под Рай-Александровкой в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, этот участок стал одним из самых успешных за прошедшую неделю.

Юго-восточнее Рай-Александровки наши бойцы расширили зону контроля у Никифоровки. В целом, это довольно успешный участок местности за истекшую неделю, где наши военнослужащие достигли значимых результатов, — сказал он.

Кроме того, военные РФ продолжают наращивать силы и средства у восточных окраин Рай-Александровки. Марочко уже передавал, что российские подразделения начали полноценные бои за этот населенный пункт, а ВСУ потеряли там несколько ключевых позиций, что подорвало их обороноспособность. Продвижение у Никифоровки является частью систематической работы по освобождению территории.

Ранее Марочко отмечал, что на Харьковском участке линии боевого соприкосновения зафиксировано проседание обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Колодезное. По его словам, основные бои сейчас идут у Волчанских Хуторов и Колодезного. Несмотря на наличие проблемных участков, украинские подразделения пока не потеряли обороноспособность полностью.

