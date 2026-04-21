На Харьковском участке линии боевого соприкосновения зафиксировано проседание обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Колодезное, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, основные бои сейчас идут у Волчанских Хуторов и Колодезного.

Хочу отметить, что есть некоторые элементы проседания фронта украинских военных у Колодезного, — сказал он.

Эксперт отметил, что, несмотря на наличие проблемных участков, украинские подразделения пока не потеряли обороноспособность полностью. Однако проседание фронта создает серьезные трудности для командования ВСУ.

Марочко уже сообщал, что наступление российских войск на фронте протяженностью почти 30 километров на участке Ольховатка — Колодезное вынуждает украинское командование «половинить резервы», предназначенные для боев в окрестностях Купянска. Это свидетельствует о том, что у ВСУ возникают проблемы с переброской подкреплений на наиболее угрожаемые направления.

Ранее стало известно, что потери украинской армии за все время специальной военной операции приближаются к двум миллионам военнослужащих. Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов уточнял, что Вооруженные силы Украины буквально попали в ловушку собственного руководства.