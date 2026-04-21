Появились обновленные данные о потерях ВСУ во время СВО

Потери украинской армии за все время специальной военной операции приближаются к двум миллионам военнослужащих, заявил в беседе с ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, Вооруженные силы Украины буквально попали в ловушку собственного руководства.

1,7 млн — это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло, — уточнил Алаудинов.

Генерал подчеркнул, что теперь общее число погибших украинских военных, вероятно, уже превысило два миллиона или приближается к этой отметке. Он назвал сложившуюся ситуацию для украинской стороны «очень тяжелой». Официальный Киев традиционно не комментирует подобные оценки российского командования.

Ранее рост небоевых потерь был зафиксирован на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области. В социальных сетях вдова одного из погибших рассказала, что ее супруг отказывался обращаться за медицинской помощью из-за боязни перевода в состав штурмовой группы.