26 апреля 2026 в 10:49

Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ

ВС России с начала апреля уничтожили 25 станций РЭБ ВСУ в Харьковской области

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» за месяц ликвидировали свыше 25 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области, заявил в беседе с РИА Новости оператор ударного БПЛА с позывным Гефест. По его словам, операторы ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника.

Военнослужащие <...> группировки войск «Север» с начала апреля уничтожили более 25 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области, — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в рамках такой «охоты» применяются в том числе беспилотники на оптоволоконном управлении. Они менее уязвимы для воздействия РЭБ и позволяют точнее работать по станциям помех. Благодаря уничтожению средств РЭБ противника российская армия может активнее использовать различные типы разведывательных и ударных БПЛА, резюмировал Гефест.

Ранее сообщалось, что бойцы «Севера» уничтожили с начала текущего месяца более 160 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Выявление позиций противника происходит по характерным признакам. Речь идет об антеннах, усилителях сигнала и другой технике.

