26 апреля 2026 в 07:25

Группировка «Север» уничтожила 160 пунктов управления БПЛА ВСУ в апреле

Фото: Социальные сети
Более 160 пунктов управления беспилотниками ВСУ уничтожили с начала апреля подразделения войск беспилотных систем группировки «Север», сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта. По его словам, расчеты воздушной разведки ведут круглосуточное боевое дежурство и занимаются поиском мест запуска и управления дронами вне зависимости от погодных условий.

Подразделения войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала апреля поразили более 160 пунктов управления беспилотниками боевиков ВСУ, — указал собеседник.

Он уточнил, что выявление позиций противника происходит по характерным признакам. Речь идет об антеннах, усилителях сигнала и другой технике. Собеседник агентства отметил, что координаты обнаруженных целей быстро передаются командованию и операторам ударных беспилотников через штатные каналы связи.

Карта добавил, что уничтожение точек запуска и центров управления БПЛА приводит к поражению подготовленного личного состава противника. Также, по его словам, по таким подразделениям ВСУ наносятся удары артиллерией, а в сочетании с применением FPV-дронов это значительно повышает эффективность поражения целей.

Ранее два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами ПВО над промышленной площадкой в Череповце. На месте работали оперативные службы. При этом власти не уточнили, зафиксированы ли какие-либо повреждения на земле.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

