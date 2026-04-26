Силы ПВО защитили промплощадку в Вологодской области от попадания БПЛА

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над промплощадкой в Череповце, написал в своих соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Оперативные службы продолжают работу на месте. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Инцидент произошел в ходе работы дежурных сил ПВО по охране промышленной инфраструктуры региона. Филимонов не уточнил, были ли повреждения на земле. Он призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.

Губернатор также поручил оперативным службам провести осмотр территории на предмет падения обломков дронов. В случае их обнаружения граждан просят не приближаться к фрагментам.

Прошу сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, сразу сообщите в 112, — уточнил он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что над Ярославлем в ночь на воскресенье 26 апреля прогремела серия взрывов. По информации канала, силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей, над городом воет сирена воздушной тревоги. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.