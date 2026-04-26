26 апреля 2026 в 04:28

Силы ПВО защитили промплощадку в Вологодской области от попадания БПЛА

Филимонов: силы ПВО сбили два БПЛА над Череповецкой промплощадкой

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над промплощадкой в Череповце, написал в своих соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Оперативные службы продолжают работу на месте. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Инцидент произошел в ходе работы дежурных сил ПВО по охране промышленной инфраструктуры региона. Филимонов не уточнил, были ли повреждения на земле. Он призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.

Губернатор также поручил оперативным службам провести осмотр территории на предмет падения обломков дронов. В случае их обнаружения граждан просят не приближаться к фрагментам.

Прошу сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, сразу сообщите в 112, — уточнил он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что над Ярославлем в ночь на воскресенье 26 апреля прогремела серия взрывов. По информации канала, силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей, над городом воет сирена воздушной тревоги. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
