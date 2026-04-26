26 апреля 2026 в 15:51

Озвучено количество пострадавших после атаки ВСУ на Вологодскую область

Филимонов сообщил о 10 пострадавших после атаки ВСУ на трубопровод с кислотой

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
В Вологодской области из-за атаки ВСУ был поврежден трубопровод с серной кислотой, в результате за медицинской помощью обратились 10 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов со ссылкой на своего первого заместителя Светлану Пономареву. По его словам, все пострадавшие лечатся на дому.

На текущую минуту 10 пострадавших. Вызов [скорой помощи] домой (ожоги), — говорится в сообщении.

Ранее силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников в российских регионах за два часа. Дроны уничтожили в Ярославской, Белгородской и Вологодской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

До этого заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что атака дронов ВСУ на Екатеринбург и Челябинск не останется без ответа. Россия, по его словам, находится в общей системе жесткого реагирования на агрессию. Удары продолжат наносить по энергообъектам, складам вооружения и цехам сборки беспилотников.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ атаковали Свердловскую область беспилотниками из-под Харькова или Сум. По его мнению, для преодоления расстояния около 1800 километров дроны несли облегченное взрывчатое вещество.

Директор ФБР лично взялся за дело о стрельбе на мероприятии с Трампом
Развожаев раскрыл, что спасло пациента атакованной ВСУ больницы
Милонов поделился впечатлениями после скандала на премии шансона
В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА ВСУ было сбито за семь часов
Белоусов вручил ордена Мужества северокорейским военным
Неудачная пластика, обет безбрачия, шесть внуков: как живет Вера Сотникова
Названа причина смерти Михеевой
В США раскрыли, чего хочет добиться президент Израиля от Нетаньяху
Военэксперт ответил, спасет ли ВСУ возможная отмена брони от мобилизации
Путин дал неожиданный совет чемпиону мира по боксу Шумкову
Развожаев выступил с обращением к севастопольцам после ночной атаки ВСУ
Озвучено количество пострадавших после атаки ВСУ на Вологодскую область
Европейские рыбаки отказались выходить в море из-за цен на топливо
Кадры мощного оползня в Дагестане попали в Сеть
Нетаньяху обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия Израиля с Ливаном
Британскую авиабазу с американскими бомбардировщиками поглотил огонь
Названо количество БПЛА, атаковавших ночью Севастополь
Шоу «Суперниндзя. Дети», сезон 3, выпуск 4: испытания, кто прошел в финал
Иран призвал к созданию новой системы безопасности на Ближнем Востоке
Раскрыто, что обсуждали Белоусов и Ким Чен Ын в Пхеньяне
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

