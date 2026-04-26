Озвучено количество пострадавших после атаки ВСУ на Вологодскую область Филимонов сообщил о 10 пострадавших после атаки ВСУ на трубопровод с кислотой

В Вологодской области из-за атаки ВСУ был поврежден трубопровод с серной кислотой, в результате за медицинской помощью обратились 10 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов со ссылкой на своего первого заместителя Светлану Пономареву. По его словам, все пострадавшие лечатся на дому.

На текущую минуту 10 пострадавших. Вызов [скорой помощи] домой (ожоги), — говорится в сообщении.

Ранее силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников в российских регионах за два часа. Дроны уничтожили в Ярославской, Белгородской и Вологодской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

До этого заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что атака дронов ВСУ на Екатеринбург и Челябинск не останется без ответа. Россия, по его словам, находится в общей системе жесткого реагирования на агрессию. Удары продолжат наносить по энергообъектам, складам вооружения и цехам сборки беспилотников.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ атаковали Свердловскую область беспилотниками из-под Харькова или Сум. По его мнению, для преодоления расстояния около 1800 километров дроны несли облегченное взрывчатое вещество.