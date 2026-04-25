В России пообещали «очень жесткий» ответ на атаку дронов ВСУ Генерал Попов: Россия ответит Украине за атаку на Екатеринбург и Челябинск

Атака дронов ВСУ в ночь на 25 апреля на Екатеринбург и Челябинск не останется без ответа, заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru. По его словам, Россия находится в общей системе ответа на агрессию Украины.

Мы в общей системе ответа, потому что они действуют агрессивно, атакуя российские регионы, которые не входят в зону даже тыловой линии соприкосновения. Мы будем отвечать очень жестко, — сказал военный.

Попов добавил, что ВС РФ продолжат наносить удары по энергообъектам, связанным с обеспечением предприятий ВСУ, по выявленным складам вооружения, по заводам и цехам сборки беспилотников и другим военным целям. Он также отметил, что сейчас российские военные начали бить по линиям связи.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что девять человек обратились за медицинской помощью после утренней атаки беспилотника в Екатеринбурге. Одна женщина была госпитализирована из-за отравления продуктами горения, при этом травм у пострадавших не зафиксировано. В результате удара повреждения получили 44 квартиры. Из здания эвакуировали порядка 80 человек.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога отмечал, что оперативный штаб развернули рядом с жилым домом, пострадавшим после атаки БПЛА в Екатеринбурге. Он выразил мнение, что действия Киева свидетельствуют о неспособности добиться успехов на поле боя, поэтому наносятся удары по гражданской инфраструктуре. Жога добавил, что контролирует ситуацию лично.