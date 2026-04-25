25 апреля 2026 в 15:05

Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге

Девять человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА в Екатеринбурге

Денис Паслер Фото: kremlin.ru
После утренней атаки беспилотника в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились девять человек, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка, травматических повреждений у людей нет.

За медицинской помощью обратились девять человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи, — написал губернатор.

В результате атаки повреждены 44 квартиры. Из дома эвакуировали 81 жителя, большинство разместились самостоятельно. Угрозы обрушения дома нет. Губернатор поставил задачу оперативно восстановить жилье.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что рядом с жилым домом в Екатеринбурге, поврежденным в результате атаки украинского беспилотника, был развернут оперативный штаб. По словам чиновника, жильцов высотки эвакуировали, им оказывается вся необходимая помощь.

