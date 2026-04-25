В Екатеринбурге пошли на решительные меры после атаки БПЛА на жилой дом Жога: в Екатеринбурге развернули оперштаб после атаки дронов ВСУ на жилой дом

Рядом с жилым домом, который был поврежден в результате атаки БПЛА на Екатеринбург, развернули оперативный штаб, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем Telegram-канале. По его словам, жителей высотки эвакуировали, им оказывают всю необходимую помощь.

Не гнушаясь ничем, враги ударили беспилотником по жилому дому в центре города. Сейчас на месте развернут оперативный штаб, работают сотрудники всех ответственных служб и медики. <...> Обошлось без жертв, — уточнил Жога.

По его мнению, военное преступление Киева в очередной раз показало, что ВСУ неспособны достичь успеха на поле боя, поэтому могут только «подло наносить удары по гражданским объектам». Жога также заверил, что держит ситуацию под личным контролем.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 апреля силы ПВО отразили атаку ВСУ в четырех районах Ростовской области — Чертковском, Милютинском, Миллеровском и Неклиновском. Как уточнил глава региона Юрий Слюсарь, удалось ликвидировать около 10 беспилотников.

До этого стало известно, что шесть человек обратились за медицинской помощью после повреждения жилого дома в Екатеринбурге в результате атаки украинских беспилотников. У большинства пострадавших диагностировали отравление продуктами горения.