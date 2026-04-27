Обстоятельства гибели тургруппы на перевале Игоря Дятлова в 1959 году — это довольно запутанная история, заявил RT полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Герой ДНР лично посетил печально известное место на Урале.

Знаете, на Урале много красивых мест, которые стоит посетить. Недавно я побывал на перевале Дятлова. Регулярно изучаю новые места, стараюсь все выходные проводить активно. [Что касается трагедии, есть] много конспирологических версий. Как бы то ни было, это уже история. Когда-то, может быть, мы узнаем, что произошло, — высказался Жога.

Ранее в Сети появились до этого не публиковавшиеся фотографии, сделанные во время рокового похода группы Дятлова незадолго до гибели. Кадры были обнаружены после повторной оцифровки архивных пленок на современном оборудовании.