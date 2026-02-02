В Сети появились тайные фото группы Дятлова

В Сети появились ранее не публиковавшиеся фотографии, сделанные во время рокового похода группы Игоря Дятлова незадолго до гибели, сообщает KP.RU. Кадры были обнаружены после повторной оцифровки архивных пленок на современном оборудовании.

На одном из найденных снимков видна фигура в клетчатой рубашке с предметом в руках на фоне металлических банок. По мнению исследователей, это может быть участник группы Николай Тибо-Бриньоль. На другом фото запечатлен Рустем Слободин с мешком в руке на фоне школьного расписания, что указывает на съемку в учебном заведении.

Третий кадр показывает трех поисковиков, идущих по перевалу во время попыток следователя Льва Иванова найти пропавшую группу. Фотографии были обнаружены на так называемых «хвостах» пленки — начальных и конечных отрезках, которые обычно не несут изображения.

Ранее профессор Александр Цыганов сообщил, что стоимость тура на перевал Дятлова может достигать €10 тыс. (900 тыс. рублей) за поход уровня «люкс». В эту цену включены уникальные услуги вроде ночлега с горячей ванной и ужина из местной дичи. Расходы на перелет до Екатеринбурга или Ивделя оплачиваются отдельно, а лыжные или снегоходные экспедиции по этому маршруту обойдутся еще дороже.