Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 20:11

В Сети появились тайные фото группы Дятлова

KP.RU обнародовал ранее неизвестные фото с похода группы Игоря Дятлова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Сети появились ранее не публиковавшиеся фотографии, сделанные во время рокового похода группы Игоря Дятлова незадолго до гибели, сообщает KP.RU. Кадры были обнаружены после повторной оцифровки архивных пленок на современном оборудовании.

На одном из найденных снимков видна фигура в клетчатой рубашке с предметом в руках на фоне металлических банок. По мнению исследователей, это может быть участник группы Николай Тибо-Бриньоль. На другом фото запечатлен Рустем Слободин с мешком в руке на фоне школьного расписания, что указывает на съемку в учебном заведении.

Третий кадр показывает трех поисковиков, идущих по перевалу во время попыток следователя Льва Иванова найти пропавшую группу. Фотографии были обнаружены на так называемых «хвостах» пленки — начальных и конечных отрезках, которые обычно не несут изображения.

Ранее профессор Александр Цыганов сообщил, что стоимость тура на перевал Дятлова может достигать €10 тыс. (900 тыс. рублей) за поход уровня «люкс». В эту цену включены уникальные услуги вроде ночлега с горячей ванной и ужина из местной дичи. Расходы на перелет до Екатеринбурга или Ивделя оплачиваются отдельно, а лыжные или снегоходные экспедиции по этому маршруту обойдутся еще дороже.

перевал Дятлова
фотографии
загадки
исследователи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва предупредила Берлин на случай ядерных амбиций
Политики из списка Эпштейна: кто оказался педофилом, кто все отрицает
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
Российские дипломаты сделали жесткое предупреждение Западу по Заполярью
«Говорить достаточно затруднительно»: в МИД оценили контакты с США
МИД: Россия регулярно ставит вопрос о задержанных в Баку россиянах
В МИД России раскритиковали политику НАТО в Арктике
Индия может отказаться от российской нефти
«Иностранная интервенция»: в России вновь предостерегли Запад
Россия передала США предложения по оздоровлению отношений
Россия передала Украине останки более 12 тыс. военных ВСУ
Зеленский раскрыл состав делегации Украины на переговорах в Абу-Даби
В Сети появились тайные фото группы Дятлова
Труп женщины в диване: в Москве спустя 20 лет раскрыли убийство
В Москве могут начать досматривать смартфоны
«Сам решу»: в Польше пообещали Трампу Нобелевскую премию с одним условием
«Мороз-кусака»: метеоролог предупредил о предстоящих холодах в Москве
Беженец спас бойцов СВО, самолет упал под Орском, Долина: что будет дальше
ВСУ атаковали машину замглавы села в Белгородской области
Экс-муж Бузовой отказался идти на премьеру фильма с ее участием
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.