Силы ПВО защитили Ростовскую область от ночной атаки дронов ВСУ

Дежурные силы ПВО в ночь на 25 апреля отразили воздушную атаку ВСУ в четырех районах Ростовской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, удалось ликвидировать около 10 украинских беспилотников.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около десятка БПЛА в четырех районах: Чертковском, Милютинском, Миллеровском, Неклиновском, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что шесть человек обратились за медицинской помощью после повреждения жилого дома в Екатеринбурге в результате атаки БПЛА. Как уточнил губернатор Свердловской области Денис Паслер, тяжелых пациентов среди них нет.

До этого стало известно, что в Челябинской области ночью 25 апреля на одном из объектов инфраструктуры была пресечена попытка атаки беспилотника ВСУ. Глава региона Алексей Текслер отметил, что обошлось без жертв и пострадавших, разрушений на земле не зафиксировано.