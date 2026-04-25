Силы ПВО защитили Ростовскую область от ночной атаки дронов ВСУ

Слюсарь: ночью над Ростовской областью было уничтожено около 10 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО в ночь на 25 апреля отразили воздушную атаку ВСУ в четырех районах Ростовской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, удалось ликвидировать около 10 украинских беспилотников.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около десятка БПЛА в четырех районах: Чертковском, Милютинском, Миллеровском, Неклиновском, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что шесть человек обратились за медицинской помощью после повреждения жилого дома в Екатеринбурге в результате атаки БПЛА. Как уточнил губернатор Свердловской области Денис Паслер, тяжелых пациентов среди них нет.

До этого стало известно, что в Челябинской области ночью 25 апреля на одном из объектов инфраструктуры была пресечена попытка атаки беспилотника ВСУ. Глава региона Алексей Текслер отметил, что обошлось без жертв и пострадавших, разрушений на земле не зафиксировано.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

