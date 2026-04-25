Стало известно, откуда ВСУ могли ударить по Екатеринбургу

25 апреля 2026 в 10:59

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли ударить по Екатеринбургу из-под Харькова и Сум

Вооруженные силы Украины могли атаковать беспилотниками Свердловскую область из-под Харькова или Сумов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, для осуществления столь дальнего полета дроны могли нести облегченное взрывчатое вещество.

Судя по всему, удар наносился с территории Харьковской или Сумской области. Расстояние между точкой запуска и целью около 1800 км, поэтому дроны летели достаточно долго. Скорее всего, даже всю ночь. Я думаю, что для атаки Свердловской области ВСУ использовали дроны дальнего действия с облегченным взрывчатым веществом. Беспилотник мог нести 10–120 кг, не больше, потому что это влияет на полет, — заявил он.

Дандыкин отметил, что главной целью для удара дронов ВСУ остаются российские объекты как гражданского, так и производственного назначения. По его словам, ВС РФ могут применить электромагнитные импульсы для уничтожения украинских беспилотников.

Главная цель ВСУ — наши гражданские объекты и инфраструктура. <...> Самое главное — находить решение об уничтожении их беспилотников <...> может быть, электромагнитными импульсами, — резюмировал военный эксперт.

Ранее жительница Екатеринбурга, которая проживает на соседней улице от поврежденного ударом беспилотника дома, сообщила, что взрывная волна выбила окна на ее балконе. По словам женщины, она услышала громкий взрыв в тот момент, когда соседскую многоэтажку атаковал дрон.

Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры с тайги, новые детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского и Дудаева
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы
Названа причина стрельбы полицейских в Киеве
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

