Стало известно, откуда ВСУ могли ударить по Екатеринбургу

Вооруженные силы Украины могли атаковать беспилотниками Свердловскую область из-под Харькова или Сумов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, для осуществления столь дальнего полета дроны могли нести облегченное взрывчатое вещество.

Судя по всему, удар наносился с территории Харьковской или Сумской области. Расстояние между точкой запуска и целью около 1800 км, поэтому дроны летели достаточно долго. Скорее всего, даже всю ночь. Я думаю, что для атаки Свердловской области ВСУ использовали дроны дальнего действия с облегченным взрывчатым веществом. Беспилотник мог нести 10–120 кг, не больше, потому что это влияет на полет, — заявил он.

Дандыкин отметил, что главной целью для удара дронов ВСУ остаются российские объекты как гражданского, так и производственного назначения. По его словам, ВС РФ могут применить электромагнитные импульсы для уничтожения украинских беспилотников.

Главная цель ВСУ — наши гражданские объекты и инфраструктура. <...> Самое главное — находить решение об уничтожении их беспилотников <...> может быть, электромагнитными импульсами, — резюмировал военный эксперт.

Ранее жительница Екатеринбурга, которая проживает на соседней улице от поврежденного ударом беспилотника дома, сообщила, что взрывная волна выбила окна на ее балконе. По словам женщины, она услышала громкий взрыв в тот момент, когда соседскую многоэтажку атаковал дрон.