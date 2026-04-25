Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 09:17

Появились новые подробности о зверской атаке ВСУ на Екатеринбург

Взрывная волна выбила окна в доме рядом с атакованной высоткой в Екатеринбурге

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Екатеринбурга, которая проживает на соседней улице от поврежденного ударом беспилотника дома, заявила в беседе с РИА Новости, что взрывной волной на ее балконе выбило окна. По словам женщины, она услышала громкий взрыв в тот момент, когда соседскую многоэтажку атаковал дрон.

Я живу на соседней улице. Взрывной волной окна выбило у нас на балконе и еще часть треснула. Мой отец выходил на улицу, говорит, на первом этаже выбило тоже, и балкон на четвертом, — уточнила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что для жильцов поврежденного украинским БПЛА дома запустили горячую линию. Кроме того, на месте ЧП развернули оперативный штаб. Прокурор Ленинского района Дмитрий Ершов координирует работу экстренных служб. За медицинской помощью обратились шесть человек, тяжелых пациентов среди них нет.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 25 апреля сбили 127 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись 14 регионов страны, в том числе Брянская, Курская, Смоленская и Свердловская области.

Регионы
Екатеринбург
БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.