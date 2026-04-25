В Екатеринбурге запустили горячую линию после атаки БПЛА на жилой дом

В Екатеринбурге запустили горячую линию после атаки БПЛА на жилой дом

Для жильцов дома, поврежденного украинским дроном в Екатеринбурге, запустили горячую линию, заявили в пресс‑службе прокуратуры региона. Прокурор Ленинского района Дмитрий Ершов координирует работу экстренных служб на месте происшествия.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Ленинского района Екатеринбурга работает горячая линия: 8(843) 376-31-15 (добавочный 0004), — уточнили в ведомстве.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил, что регионы Урала оказались в зоне досягаемости ударов со стороны украинских беспилотников. По его словам, противник не способен добиться успеха на поле боя, поэтому прибегает к подлым ударам по гражданским объектам.

До этого стало известно, что рядом с екатеринбургской многоэтажкой развернули оперативный штаб. Жителей высотки успешно эвакуировали. За медицинской помощью обратились шесть человек, тяжелых пациентов среди них нет. У большинства врачи диагностировали легкое отравление продуктами горения.