25 апреля 2026 в 07:52

«В зоне досягаемости»: Жога предупредил жителей Урала о «подлых ударах» ВСУ

Жога заявил, что Урал теперь в зоне досягаемости ударов украинских БПЛА

Регионы Урала оказались в зоне досягаемости ударов со стороны украинских беспилотников, заявил в своем Telegram-канале полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. По его словам, противник не способен добиться успеха на поле боя и поэтому прибегает к подлым ударам по гражданским объектам.

Враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны, — указал Жога.

Ранее он сообщил, что рядом с жилым домом, который был поврежден в результате атаки БПЛА на Екатеринбург, развернули оперативный штаб. Жителей высотки эвакуировали, им оказывают всю необходимую помощь. Обошлось без жертв, уточнил постпред.

До этого Жога выразил мнение, что украинские власти, как и их западные кураторы, не заинтересованы в скором прекращении конфликта в стране и мирных переговорах. Он считает, что президент Владимир Зеленский — не независимый политик, а лишь марионетка, контролируемая Западом.

