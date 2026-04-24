24 апреля 2026 в 11:27

Жога раскрыл, кто мешает мирному урегулированию украинского конфликта

Украинские власти, как и их западные кураторы, не заинтересованы в скором прекращении конфликта на Украине и мирных переговорах, заявил в беседе с RT полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский — не независимый политик, а лишь марионетка, контролируемая Западом.

Зеленский — это не самостоятельная единица. Хоть он и пытается проявить себя как самостоятельный политик, но это не так. Есть люди из других стран западного направления, которые заинтересованы в продолжении конфликта, в очаге напряженности на границах России. Они будут максимально тормозить переговорный процесс, — высказался Жога.

По его словам, подписание мирного договора может запустить в западных странах серию расследований, связанных с финансированием ВСУ и Украины. Он также допустил, что некоторые политики предстанут перед судом по обвинениям в хищениях, растратах и превышении должностных полномочий.

Ранее Жога заявил, что террористические методы руководства Украины ужасают даже жителей государства. Он назвал украинские власти преступными, указав на их действия, в том числе в Херсонской области.

