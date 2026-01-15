Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 11:27

Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле

Жога: террористические методы Киева ужасают простых украинцев

Террористические методы руководства Украины ужасают даже жителей государства, заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога во время поездки в ДНР. Он назвал украинские власти преступными, указав на их действия, в том числе в Херсонской области, передает ТАСС.

Они (украинцы — NEWS.ru) все равно читают новости, и они также ужасаются тем преступлениям, которые совершает украинский режим, — высказался полпред.

Ранее уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о необходимости признать президента Владимира Зеленского террористом. По его словам, это должно стать ответом на атаку Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Парламентарий также призвал мировое сообщество отреагировать на данный инцидент в рамках существующих международных соглашений и норм.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области является преднамеренным террористическим актом.

