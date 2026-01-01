Мирошник назвал атаку ВСУ по Хорлам преднамеренным актом терроризма

Атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, где отдыхали мирные жители, — это преднамеренный акт терроризма, заявил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, Киев продолжает «череду бесчеловечных убийств».

Дронная атака по месту скопления мирных гражданских жителей в Херсонской области — это преднамеренный акт терроризма, продолжающий череду бесчеловечных убийств, совершаемых украинскими нацистами, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что власти Украины продемонстрировали свое непримиримое отношение к возможности прекращения конфликта политико-дипломатическим путем. Мирошник уверен, что произошедшее под Херсоном должно получить самую жесткую правовую и политическую оценку мирового сообщества.

Этот вопрос будет поднят российскими дипломатами на всех ключевых международных площадках. Убийство десятков мирных жителей <...> не может остаться безнаказанным, — резюмировал посол.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сравнил атаку ВСУ на регион с одесским Домом профсоюзов. По его словам, особый цинизм заключается в том, что удар был нанесен после работы украинского разведчика — почти под бой курантов.

Село Хорлы атаковали три украинских беспилотника в ночь на 1 января. По предварительным данным, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали. Один из БПЛА был с зажигательной смесью, пожар удалось ликвидировать лишь под утро.