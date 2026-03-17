Напавшая на москвичку студентка оказалась любительницей аниме

Московская студентка, совершившая нападение на 59-летнюю женщину по указанию мошенников, оказалась активной участницей косплей-сообщества, сообщает Telegram-канал SHOT. Источник утверждает, что 20-летняя Елизавета учится на третьем курсе колледжа и ранее не имела проблем с законом.

До того как стать жертвой мошенников, студентка занималась волонтерством и посещала творческие фестивали. По версии канала, злоумышленники могли выйти на девушку и завербовать ее в тематических аниме-чатах, используя ее увлечения для установления доверительного контакта.

Следствие установило, что студентка стала жертвой сложной манипуляции: мошенники убедили ее, что она является «внештатным сотрудником органов» и выполняет секретное задание по выявлению иноагентов. Вооружившись молотком, перцовым баллончиком и малярной лентой, девушка напала на жертву прямо в дверях квартиры. В настоящее время дело находится на особом контроле столичного Следственного комитета.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что злоумышленники не могут дистанционно склонить психически здорового человека к совершению убийства. По словам специалиста, нельзя представить ситуацию, при которой нормального, вменяемого гражданина кто-то по телефону заставит пойти на преступление под предлогом участия в «задании» спецслужб.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

