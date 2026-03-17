«Успешная, фартовая»: глава ПКР Рожков о форме российских паралимпийцев

Экипировка российских паралимпийцев произвела настоящий фурор в Милане и была признана лучшей среди всех делегаций, заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков на встрече со спортсменами в ГУМе. Глава ПКР подчеркнул, что форма оказалась не только красивой, но и по-настоящему «фартовой», передает корреспондент NEWS.ru.

В 2014 году наша сборная блестяще выступила на Паралимпийских играх в Сочи, завоевав 30 золотых медалей. И все наши ребята были в этой форме. Традиции соблюдаются. Форма успешная, фартовая, всем очень нравится, — сказал Рожков.

Президент ПКР рассказал, что у делегации было не так много времени для прогулок по Милану, но когда такая возможность появлялась, к российским спортсменам тут же подходили местные жители и представители других команд. Люди буквально просили подарить или продать им элементы экипировки, отмечая, что она самая яркая и тематическая среди всех участников.

Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала, что сильно устала после участия в Паралимпиаде в Италии. По ее словам, при этом спортсмены рады, что смогли достойно представить страну, несмотря на малочисленный состав.