17 марта 2026 в 17:10

«Успешная, фартовая»: глава ПКР Рожков о форме российских паралимпийцев

Павел Рожков Павел Рожков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экипировка российских паралимпийцев произвела настоящий фурор в Милане и была признана лучшей среди всех делегаций, заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков на встрече со спортсменами в ГУМе. Глава ПКР подчеркнул, что форма оказалась не только красивой, но и по-настоящему «фартовой», передает корреспондент NEWS.ru.

В 2014 году наша сборная блестяще выступила на Паралимпийских играх в Сочи, завоевав 30 золотых медалей. И все наши ребята были в этой форме. Традиции соблюдаются. Форма успешная, фартовая, всем очень нравится, — сказал Рожков.

Президент ПКР рассказал, что у делегации было не так много времени для прогулок по Милану, но когда такая возможность появлялась, к российским спортсменам тут же подходили местные жители и представители других команд. Люди буквально просили подарить или продать им элементы экипировки, отмечая, что она самая яркая и тематическая среди всех участников.

Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала, что сильно устала после участия в Паралимпиаде в Италии. По ее словам, при этом спортсмены рады, что смогли достойно представить страну, несмотря на малочисленный состав.

Андрей Гайнутдинов
Сергей Петров
Виктор Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе
Органы расследуют дело о загадочном убийстве 12-летнего мальчика в Ногинске
Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса
Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской
«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде
Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена
В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану
Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования
Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране
Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа
В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия
«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому
В США признали уязвимость перед ракетными атаками
От сотовых операторов требуют раскрыть тайну отключений интернета
Глава антитеррористического центра США ушел в отставку
Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении
Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе
Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана
Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

