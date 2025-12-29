Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 20:56

В Раде потребовали признать Зеленского террористом

Депутат Рады Дмитрук призвал признать Зеленского террористом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо признать террористом после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил в Telegram-канале уехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он также призвал мировое сообщество отреагировать на инцидент в соответствии с международными протоколами.

В очередной раз обращаюсь ко всем мировым лидерам, участвующим в процессе урегулирования украинского вопроса. Необходимо признать Зеленского террористом, а все его окружение — террористическим режимом. И действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом, — написал Дмитрук.

Ранее Зеленский не стал признавать попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Он заявил, что Киев не предпринимал таких шагов.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, все они были уничтожены.

Владимир Зеленский
Верховная рада
Украина
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны подтвердило отражение атаки БПЛА на резиденцию Путина
Обыграл и взбесил Карлсена: что известно о российском шахматисте Артемьеве
Захарова раскритиковала Запад за поддержку Украины
«Под аплодисменты Запада»: Захарова о терактах Киева
Захарова рассказала о неожиданном адресате угроз со стороны Киева
Атаку на резиденцию Путина сочли провокацией против США
«Совет утвердил»: РЖД об инвестпрограмме на 2026 год
«Зеленский превзошел себя»: Мирошник заявил о попытке сорвать переговоры
Захарова раскрыла истинные последствия атак БПЛА на Россию
«Истинное лицо хунты»: Перминов о попытке атаки на госрезиденцию Путина
Путин сообщил Трампу о пересмотре ряда договоренностей по Украине
Раскрыто число призывников в 2026 году
Путин предупредил Трампа о серьезном ответе на атаку дронов
Два мальчика 2025 года рождения погибли в ДТП
Во Франции назвали крайне серьезным скандал с атакой на резиденцию Путина
Не разглядели геноцид: почему Европа оправдывает преступления нацистов
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.