Президента Украины Владимира Зеленского необходимо признать террористом после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил в Telegram-канале уехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он также призвал мировое сообщество отреагировать на инцидент в соответствии с международными протоколами.

В очередной раз обращаюсь ко всем мировым лидерам, участвующим в процессе урегулирования украинского вопроса. Необходимо признать Зеленского террористом, а все его окружение — террористическим режимом. И действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом, — написал Дмитрук.

Ранее Зеленский не стал признавать попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Он заявил, что Киев не предпринимал таких шагов.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, все они были уничтожены.