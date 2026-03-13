Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 20:30

Около 40 «Слуг народа» захотели уйти из Рады

Замглавы «Слуги народа» Мотовиловец: около 40 нардепов хотят сложить полномочия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 40 депутатов Верховной рады из фракции «Слуга народа» выразили желание сложить полномочия, сообщил первый замглавы фракции Андрей Мотовиловец. Однако, по его словам, заявления об отставке не будут удовлетворены, передает Forbes.

Я им объясняю, что вы принесли присягу. Вы можете подавать заявление, но никто не проголосует. Парламент должен работать, — сказал он.

Ранее Мотовиловец рассказал, что на Украине существует угроза полного прекращения социальных выплат. Парламентарий отметил, что народные депутаты систематически не принимают важные законы, что приводит к отсутствию финансовой помощи от Европы и МВФ для Киева. По его словам, государство находится на грани кризиса.

До этого директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский предупредил, что многие украинцы будут вынуждены работать до 70–75 лет из-за критически низких пенсий и нехватки молодежи. По его словам, на Украине катастрофически мало детей и молодых людей, что создает дефицит рабочей силы и угрожает пенсионной системе.

Верховная рада
депутаты
Украина
Слуга народа
партии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алаудинов предположил, зачем Германия и Великобритания усиливают свои армии
Лед тронулся: США заморозили санкции против РФ — куда пойдет наша нефть
Индекс Мосбиржи вошел в красную зону перед выходными
США объявили охоту на нового лидера Ирана
Всплыло фото экс-принца Эндрю и Мандельсона в халатах с Эпштейном
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
Французский суд конфисковал замок у украинского бизнесмена
Миллиарды за копейку: москитный флот Ирана громит авианосцы США
ВККС лишила полномочий еще нескольких судей
В Иране назвали шокирующее число разрушенных домов
Дружба с Нагиевым, слухи об изменах, театр: как живет актер Игорь Лифанов
Бывшего главу Минстроя Северной Осетии отправили в СИЗО
«Необратимые процессы»: Алаудинов предрек проблемы «авторам» войны с Ираном
Российский пенсионер с деменцией потерялся на Пхукете
МКС переместили подальше от Земли
Россияне перестали доверять телевизору
Около 40 «Слуг народа» захотели уйти из Рады
«Не дадут заговорить»: Алаудинов заявил о предрешенности судьбы Зеленского
Работа с Зеленским, борьба с алкоголизмом, СВО: как живет Эдуард Радзюкевич
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.