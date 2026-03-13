Около 40 «Слуг народа» захотели уйти из Рады

Около 40 депутатов Верховной рады из фракции «Слуга народа» выразили желание сложить полномочия, сообщил первый замглавы фракции Андрей Мотовиловец. Однако, по его словам, заявления об отставке не будут удовлетворены, передает Forbes.

Я им объясняю, что вы принесли присягу. Вы можете подавать заявление, но никто не проголосует. Парламент должен работать, — сказал он.

Ранее Мотовиловец рассказал, что на Украине существует угроза полного прекращения социальных выплат. Парламентарий отметил, что народные депутаты систематически не принимают важные законы, что приводит к отсутствию финансовой помощи от Европы и МВФ для Киева. По его словам, государство находится на грани кризиса.

До этого директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский предупредил, что многие украинцы будут вынуждены работать до 70–75 лет из-за критически низких пенсий и нехватки молодежи. По его словам, на Украине катастрофически мало детей и молодых людей, что создает дефицит рабочей силы и угрожает пенсионной системе.