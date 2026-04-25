25 апреля 2026 в 07:37

ПВО уничтожила почти 130 украинских дронов над Россией за ночь

Силы ПВО сбили 127 украинских БПЛА над регионами России в ночь на 25 апреля

ВС РФ в зоне СВО
Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 25 апреля сбили почти 130 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 14 регионов страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областей. Также БПЛА были ликвидированы над Татарстаном, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что рядом с жилым домом, который был поврежден в результате атаки БПЛА на Екатеринбург, развернули оперативный штаб. Как утончил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, жителей высотки эвакуировали, им оказывают необходимую помощь.

