«Важная веха»: в ЕС дали обещание Украине и Молдавии Кошта: ЕС может одобрить открытие переговоров о вступлении Украины и Молдавии

Лидеры стран Евросоюза на саммите 18-19 июня могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении в объединение Украины и Молдавии, заявил глава Евросовета Антониу Кошта в письме-приглашении участникам встречи. Он отметил, что, этот шаг создаст новый импульс для политики расширения ЕС.

Я ожидаю, что мы сможем приветствовать открытие первого кластера глав в переговорах о вступлении Украины и Молдавии, что станет важной вехой на их пути в ЕС, — говорится в документе.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Он подчеркнул, что Будапешт выступает за единый подход ко всем государствам, претендующим на членство в объединении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в возможных переговорах России и Евросоюза. Дипломат словом «зря» ответила на заявление европейской чиновницы, что та готова заявить свою кандидатуру.