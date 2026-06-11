Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 11:12

«Важная веха»: в ЕС дали обещание Украине и Молдавии

Кошта: ЕС может одобрить открытие переговоров о вступлении Украины и Молдавии

Глава Европейского совета Антониу Кошта Глава Европейского совета Антониу Кошта Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидеры стран Евросоюза на саммите 18-19 июня могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении в объединение Украины и Молдавии, заявил глава Евросовета Антониу Кошта в письме-приглашении участникам встречи. Он отметил, что, этот шаг создаст новый импульс для политики расширения ЕС.

Я ожидаю, что мы сможем приветствовать открытие первого кластера глав в переговорах о вступлении Украины и Молдавии, что станет важной вехой на их пути в ЕС, — говорится в документе.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Он подчеркнул, что Будапешт выступает за единый подход ко всем государствам, претендующим на членство в объединении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в возможных переговорах России и Евросоюза. Дипломат словом «зря» ответила на заявление европейской чиновницы, что та готова заявить свою кандидатуру.

Европа
Молдавия
Украина
Евросоюз
Антониу Кошта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных
Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами
Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка
Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении
Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по по складу БПЛА ВСУ
Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе
Российские военные освободили населенный пункт Роскошное
Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий
В окружении Буйнова высказались о его здоровье
В Новосибирске загорелся склад завода по производству электрооборудования
Фото бензовозов в российском регионе приравняли к пособничеству диверсиям
В Краснодаре развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 июня: последние новости, обстановка
Подразделение лагеря «Алые паруса» закрыли после заражения детей
Раскрыто число пострадавших полицейских за второй день протестов в Белфасте
Стало известно, какую окрошку больше всего любят россияне
Ильиновка, Торское, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 июня
Российский регион может накрыть мощное половодье
Экономист ответил, ждет ли россиян волна поломок кондиционеров
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.