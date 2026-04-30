Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
30 апреля 2026 в 07:01

Посол Ирана заявил о поражении США в войне и экономике

США проиграли войну с Ираном и теперь пытаются компенсировать это за столом переговоров, сообщил ТАСС посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур. Он указал, что Вашингтон понес поражение сразу в нескольких сферах.

США проиграли и на поле боя, и с точки зрения глобальной экономики, и в энергетической сфере, и в валютной, поскольку расчеты в долларах сокращаются. <…> Они потерпели поражение, но пытаются добиться победы за столом переговоров и путем дипломатии, — заявил дипломат.

По его словам, Иран после атак может действовать, исходя из собственных интересов. Пур отметил, что власти имеют право не проводить переговоры, «а требовать желаемого от противоположной стороны».

Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что продолжение войны в Иране может привести к досрочному завершению срока президента США Дональда Трампа. Эксперт полагает, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к поражению республиканцев на выборах в конгресс.

