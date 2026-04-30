30 апреля 2026 в 08:12

Американского рэпера D4vd обвинили в жестоком убийстве школьницы

Рэпер D4vd
Американскому рэперу D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк) предъявлены обвинения в убийстве и расчленении 14-летней Селесты Ривас Эрнандес, ее останки были найдены в его машине. Согласно материалам прокуратуры округа Лос-Анджелес, артист познакомился с девочкой, когда той было всего 11 лет.

По версии следствия, Берк начал домогаться школьницы, что в итоге привело к трагической развязке. Мотивом преступления стал страх разоблачения и краха музыкальной карьеры после того, как жертва пригрозила рассказать о незаконных отношениях.

Когда она пригрозила разоблачить его преступные действия и разрушить его музыкальную карьеру, Берк, предположительно, убил ее, расчленил тело и сложил его в два мешка, — указано в официальных документах дела.

Тело погибшей было обнаружено в принадлежавшей артисту машине Tesla, которая находилась на штрафстоянке в Голливуде. Полиция решила проверить транспортное средство после многочисленных жалоб на специфический неприятный запах. Внутри правоохранители нашли упакованные в сумки фрагменты тела, подтвердив худшие опасения следствия.

Ранее в Аргентине полиция обнаружила останки 58-летнего рэпера Майка Ди (настоящее имя — Роберто Мартин Альеруццо) на заднем дворе его собственного дома. Тело исполнителя было спрятано в септике, его пытались замаскировать 15-сантиметровым слоем земли и строительного мусора.

