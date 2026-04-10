Останки известного рэпера нашли в биотуалете в его собственном доме В Аргентине тело рэпера Майка Ди нашли в биотуалете у него в саду

В Аргентине полиция обнаружила останки 58-летнего рэпера Майка Ди (настоящее имя — Роберто Мартин Альеруццо) в биотуалете на заднем дворе его собственного дома, тело было закопано в 15-сантиметровом слое земли и строительного мусора, пишет Need To Know. Вскрытие показало, что артист мог умереть от тяжелой черепно-мозговой травмы и других повреждений.

Полиция уже задержала двоих подозреваемых. Один из них — 29-летний Хоэль Рамсес Баладан — был замечен вместе с погибшим. Кроме того, один из продавцов сообщил следствию, что в день преступления Баладан интересовался средствами для эффективного удаления следов крови с одежды.

Основной версией следствия остается корыстный мотив, связанный с желанием злоумышленников завладеть имуществом и деньгами рэпера. Полиция продолжает собирать улики, чтобы восстановить хронологию событий в день убийства.

