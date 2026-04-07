07 апреля 2026 в 11:54

Известный рэпер «словил» пулю возле казино в Голливуде

Рэперу Offset выстрелили в ногу возле казино в штате Флорида

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рэпер Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус) был ранен в ногу возле казино в Голливуде, заявил представитель артиста изданию Pitchfork. По его словам, сейчас исполнитель находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Мы можем подтвердить, что Offset был ранен и сейчас находится в больнице, где получает медицинскую помощь,— подчеркнул собеседник издания.

Инцидент произошел в зоне валет-паркинга отеля и казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Согласно информации, поступившей от правоохранительных органов, ситуацию удалось быстро взять под контроль, задержаны два человека. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что основатель группы Krec рэпер Fuze (настоящее имя — Артем Бровков, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) погиб в результате ДТП в Нью-Йорке. Артист находился в такси, и после столкновения его оперативно доставили в ближайший госпиталь, однако спустя час он скончался.

По словам близких, в последнее время Бровков активно занимался творчеством. Он писал треки до утра и планировал в ближайшее время выпустить новый альбом. Он зарабатывал на жизнь, выступая на частных вечеринках российских эмигрантов в США.

