20 мая 2026 в 13:30

Британию уличили в «хождении по кабинетам» ради санкций Грузии против РФ

Посол Уорд: Британия требовала от Тбилиси санкций против России

Тбилиси, Грузия Тбилиси, Грузия Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд встречался с грузинскими чиновниками и упрашивал их ввести санкции против России, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, которые приводит ТАСС, британский дипломат «лично ходил по кабинетам».

Посол Великобритании лично ходил по разным кабинетам, в том числе в парламенте, просил о встрече с членами парламента иногда на чай, а иногда в кабинете, а потом полуугрожающим тоном говорил им, что в Грузию не должны поступать российские нефтепродукты, — отметил Папуашвили.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил письмо руководству Евросоюза с просьбой объяснить причины жестокого разгона митинга в Копенгагене. По словам политика, Европа на фоне этого инцидента может стать образцом нарушения основополагающих прав и свобод человека.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается выражать интересы Европы, однако его санкционная политика против России ставит под сомнение его план. По словам турецких аналитиков, ЕС хочет найти экономическую опору из-за кризисной ситуации и надвигающегося разрыва отношений с Вашингтоном.

