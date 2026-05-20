Британию уличили в «хождении по кабинетам» ради санкций Грузии против РФ Посол Уорд: Британия требовала от Тбилиси санкций против России

Посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд встречался с грузинскими чиновниками и упрашивал их ввести санкции против России, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, которые приводит ТАСС, британский дипломат «лично ходил по кабинетам».

Посол Великобритании лично ходил по разным кабинетам, в том числе в парламенте, просил о встрече с членами парламента иногда на чай, а иногда в кабинете, а потом полуугрожающим тоном говорил им, что в Грузию не должны поступать российские нефтепродукты, — отметил Папуашвили.

