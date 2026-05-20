20 мая 2026 в 13:59

Психолог назвала неожиданный способ эмоциональной разрядки

Психолог Савельева призвала поплакать над трогательными видео для снятия стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для разрядки и снятия накопленного стресса можно посмотреть трогательные видеоролики или фильмы, дав волю слезам и другим эмоциям, посоветовала в беседе с «МК в Новгороде» клинический психолог Ксения Савельева. Она назвала это настоящей ментальной гигиеной и заботой о себе.

В моменты [просмотра сентиментальных видео] включается глубинная потребность организма вернуться к балансу. Мы интуитивно тянемся к такому контенту, когда телу и психике нужна разрядка, а возможности для физической нагрузки, доверительного разговора или уединения с партнером прямо сейчас нет, — высказалась Савельева.

Ранее психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что просмотр ускоренных видео может вызвать переутомление. По его словам, такое восприятие контента также увеличивает шансы развития тревожности.

