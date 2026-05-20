Поиски Асылханова: последние новости 20 мая, удалось ли выйти на след

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 20 мая?

Удалось ли выйти на след Асылханова

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля в Юрге. В тот день он сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу — в техникум агротехнологий и сервиса, где работал учителем ОБЗР, но там так и не появился.

По словам Валерии, Асылханов вернулся со службы более года назад, у него есть ранение — он передвигается на протезе. Также супруга военного отметила, что у него были контузии.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что незадолго до пропажи Асылханов сел в автомобиль черного цвета, однако установить его номер не удалось.

Местонахождение мужчины остается неизвестным. Валерия рассказала, что не получала никаких требований о выкупе. Соответствующей информации, по ее словам, не поступало и от правоохранительных органов.

«Сейчас что только не пишут! В том числе и то, что Лешу могли похитить с целью получения выкупа. Я в это не верю. Ни Следственный комитет, ни полиция об этом не сообщают. Вот если компетентные органы скажут, что это правда, тогда поверю», — добавила она.

Сестра Асылханова Рената рассказала, что семья до сих пор не знает, что могло произойти.

«До сих пор никаких новостей о брате… Он очень хороший парень, вряд ли его захотели бы убить. Но очень страшно верить во что-либо», — сказала она.

Алексей Асылханов Фото: Артем Геодакян/РИА Новости

Бывший следователь СК России Василий Козлов заявил РИА Новости, что выйти на след Асылханова поможет отслеживание операций на его счетах. Так удастся отследить, на что тратились деньги, в каких магазинах и когда, а затем — изучить видеозаписи с камер наблюдения в торговых точках, найти людей, с которыми он контактировал.

«Отрабатывая версии как криминального, так и некриминального характера, необходимо исследовать банковские операции о движении денежных средств по счетам Алексея, запросить сведения о возможном отчуждении имущества в период его исчезновения», — отметил эксперт.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

Какие есть версии исчезновения Асылханова

Алексей Асылханов мог попасть в рабство, если потерял память, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Однако, по словам эксперта, наиболее вероятно криминальное происшествие.

«В случае с Асылхановым, скорее всего, речь идет о конфликте, связанном с бизнесом, долгами или крупными деньгами. Если парня взяли в плен, есть шанс, что его найдут во время полицейских рейдов», — заявил Лунев.

Экс-штурмовик, ветеран СВО Виктор Викторко не исключил, что у Асылханова может быть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), из-за которого он ничего не помнит о себе.

По его словам, звание «Герой РФ» просто так не дают. Экс-штурмовик заверил в беседе с NEWS.ru, что такие люди по определению не могут бросить на фронте боевых товарищей, а «на гражданке» — семью и детей.

Ранее стало известно, что супруга Асылханова Валерия сейчас беременна.

Алексей Асылханов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бывший следователь Василий Козлов предположил, что мужчина мог скрыться намеренно, обратив внимание на тот факт, что при себе у него в день пропажи, как сообщила его жена, была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом и прочими удостоверениями.

Читайте также:

Умеренная прохлада, грозы и температура до +23: погода в Москве в выходные

Развод с Матвеевым, список некрасивых, мнение об СВО: как живет Яна Сексте

«Фабрика звезд», аниме, новая волна популярности: как живет Саша Балакирева