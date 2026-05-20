Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 13:20

Поиски Асылханова: последние новости 20 мая, удалось ли выйти на след

Алексей Асылханов Алексей Асылханов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 20 мая?

Удалось ли выйти на след Асылханова

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля в Юрге. В тот день он сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу — в техникум агротехнологий и сервиса, где работал учителем ОБЗР, но там так и не появился.

По словам Валерии, Асылханов вернулся со службы более года назад, у него есть ранение — он передвигается на протезе. Также супруга военного отметила, что у него были контузии.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что незадолго до пропажи Асылханов сел в автомобиль черного цвета, однако установить его номер не удалось.

Местонахождение мужчины остается неизвестным. Валерия рассказала, что не получала никаких требований о выкупе. Соответствующей информации, по ее словам, не поступало и от правоохранительных органов.

«Сейчас что только не пишут! В том числе и то, что Лешу могли похитить с целью получения выкупа. Я в это не верю. Ни Следственный комитет, ни полиция об этом не сообщают. Вот если компетентные органы скажут, что это правда, тогда поверю», — добавила она.

Сестра Асылханова Рената рассказала, что семья до сих пор не знает, что могло произойти.

«До сих пор никаких новостей о брате… Он очень хороший парень, вряд ли его захотели бы убить. Но очень страшно верить во что-либо», — сказала она.

Алексей Асылханов Алексей Асылханов Фото: Артем Геодакян/РИА Новости

Бывший следователь СК России Василий Козлов заявил РИА Новости, что выйти на след Асылханова поможет отслеживание операций на его счетах. Так удастся отследить, на что тратились деньги, в каких магазинах и когда, а затем — изучить видеозаписи с камер наблюдения в торговых точках, найти людей, с которыми он контактировал.

«Отрабатывая версии как криминального, так и некриминального характера, необходимо исследовать банковские операции о движении денежных средств по счетам Алексея, запросить сведения о возможном отчуждении имущества в период его исчезновения», — отметил эксперт.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

Какие есть версии исчезновения Асылханова

Алексей Асылханов мог попасть в рабство, если потерял память, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Однако, по словам эксперта, наиболее вероятно криминальное происшествие.

«В случае с Асылхановым, скорее всего, речь идет о конфликте, связанном с бизнесом, долгами или крупными деньгами. Если парня взяли в плен, есть шанс, что его найдут во время полицейских рейдов», — заявил Лунев.

Экс-штурмовик, ветеран СВО Виктор Викторко не исключил, что у Асылханова может быть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), из-за которого он ничего не помнит о себе.

По его словам, звание «Герой РФ» просто так не дают. Экс-штурмовик заверил в беседе с NEWS.ru, что такие люди по определению не могут бросить на фронте боевых товарищей, а «на гражданке» — семью и детей.

Ранее стало известно, что супруга Асылханова Валерия сейчас беременна.

Алексей Асылханов в представлении ИИ Алексей Асылханов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бывший следователь Василий Козлов предположил, что мужчина мог скрыться намеренно, обратив внимание на тот факт, что при себе у него в день пропажи, как сообщила его жена, была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом и прочими удостоверениями.

Читайте также:

Умеренная прохлада, грозы и температура до +23: погода в Москве в выходные

Развод с Матвеевым, список некрасивых, мнение об СВО: как живет Яна Сексте

«Фабрика звезд», аниме, новая волна популярности: как живет Саша Балакирева

Общество
Алексей Асылханов
поиски
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти российского региона пошли на решительные меры, чтобы спасти жителей
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер выдающийся академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»
В Ирландии сравнили визиты Путина и Трампа в Китай
Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.